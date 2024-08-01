Trabzonspor - Ruzomberok / Canlı yayın

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u konuk ediyor.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz bu sezon taraftarı önünde ilk resmi sınavına çıkıyor.
Trabzonspor 0 - 0 Ruzomberok
12'Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Trezeguet, kale sahasında çaprazdan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Draguş uzak noktada topa dokunamadı. Aut.
9'Temsilcimiz maçın başında topla daha çok oynayan taraf. Rakip yarı alanda topu alan Cihan Canak, çizgiye kadar gelip içeri ortaladı. Savunma kademede dikkatli.
6'Trezeguet'in sağ ayağıyla ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş, Ruzomberok kalecisi Tomas Fruhwald'da kaldı.
3'Visca'dan aldığı pasla sağ koridoru kullanıp rakip yarı alana geçen Pedro Malheiro, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar faul.
Maç Başladı1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Trabzonspor.
Trabzonspor - Ruzomberok ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Vişça, Cihan, Trezeguet, Dragus
Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec