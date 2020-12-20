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Trabzonspor peşindeydi! Livaja'da sürpriz gelişme teklif yaptılar

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Marko Livaja için kulübü AEK, 4 yıllık yeni bir sözleşme teklifi yaptı.

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Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK forması giyen ve ismi uzun süredir Trabzonspor ile anılan Marko Livaja ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

AEK'dan 4 yıllık sözleşme teklifi

Yunan medyasında yer alan haberlere göre; AEK kulübü, sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek olan 27 yaşındaki forvet oyuncusu için 4 yıllık bir sözleşme teklifi yaptı.

 4 milyon Euro

Haberde, Yunan ekibinin oyuncuya toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. AEK, Marko Livaja'yı 2018 yılında Las Palmas'tan 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Oyuncu yıllık 700 bin Euro kazanıyor. 

4 gol 2 asist

Öte yandan bu sezon 17 maçta sahaya çıkan Marko Livaja, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

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