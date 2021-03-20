BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  SPOR

Trabzonspor- MKE Ankaragücü Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Abdullah Avcılı Fırtına, evinde oynayacağı mücadelede çıkış arıyor. Ligde Hikmet Karaman döneminde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Ankaragücü ise hız kesmek istemiyor. Karşılaşmanın kritik anları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'de Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Şenol Güneş Stadyumu'ndaki mücadele, beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Son 2 maçında 5 puan kaybeden Trabzonspor; 29 maçta, 15 galibiyet 7'şer kez yenilgi ve beraberlikle 52 puan topladı ve 4. sıraya yerleşti. 28 maça çıkan Ankaragücü ise, 8 galibiyet 5 beraberlik 15 yenilgi ile 29 puanla 17'nci sırada yer buldu. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Bordo Mavili ekip, Lewis Baker’ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ: 0-0 (CANLI SKOR)

1- Maç başladı.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Cekici, Paintsil, Geraldo, Saba, Borven

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin yaptığı olağanüstü toplantıdan Danıştay'a başvuru kararı çıktı
Başkan Erdoğan, Borut Pahor ile görüştü
Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK Süper Lig maç sonucu: 2-2
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
'Vücudun kum saati gibi olacak' denilmişti! Oturamaz hale geldi
HDP’den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
Aydın'da koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
Böyle çay ocağı görülmedi! Kahramanmaraş'ta yazıyı görenler şaşkına döndü
Çöpte buldu 'çalışıyor mu?' diye merak etti! İmdadına polis yetişti
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kilis'te roket düşen alana karanfil bıraktı
Yorumlar