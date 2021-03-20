Trabzonspor- MKE Ankaragücü Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Abdullah Avcılı Fırtına, evinde oynayacağı mücadelede çıkış arıyor. Ligde Hikmet Karaman döneminde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Ankaragücü ise hız kesmek istemiyor. Karşılaşmanın kritik anları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Şenol Güneş Stadyumu'ndaki mücadele, beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Son 2 maçında 5 puan kaybeden Trabzonspor; 29 maçta, 15 galibiyet 7'şer kez yenilgi ve beraberlikle 52 puan topladı ve 4. sıraya yerleşti. 28 maça çıkan Ankaragücü ise, 8 galibiyet 5 beraberlik 15 yenilgi ile 29 puanla 17'nci sırada yer buldu. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Bordo Mavili ekip, Lewis Baker’ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR- MKE ANKARAGÜCÜ: 0-0 (CANLI SKOR)

1- Maç başladı.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Cekici, Paintsil, Geraldo, Saba, Borven