Trabzonspor, Manisa FK kupa maçı (CANLI YAYIN)
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'yı konuk ediyorAbone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'yı sahasında konuk ediyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Maçı kazanacak olan takım adını son 16 turuna yazdıracak.
Trabzonspor 2-1 Manisa FK (CANLI SKOR)
Saat 19.00'da başlayacak olan Trabzonspor-Manisa FK maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Hüseyin, Arif, Umut Güneş, Mendy, Kerem, Bardhi, Fountas, Enis
Manisa FK: Samet, Bedirhan, Bartu, Cissokho, Furkan, Burak, Kazım Can, Korenica, Gakpa, Mary, Topalli