Trabzonspor Lövik transferini resmen açıkladı

Trabzonspor Lövik transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Parma forması giyen 22 yaşındaki Norveçli futbolcu Mathias Lövik’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor, Parma'dan Mathias Lövik'i renklerine bağladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
22 yaşındaki Norveçli oyuncu, geçtiğimiz yıl devre arası transfer döneminde Molde'den Parma'ya transfer olmuştu.

Lövik, Parma formasını 18 kez giyerken, 1 de asist yaptı.

