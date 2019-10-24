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Trabzonspor Krasnodar UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya’nın Krasnodar ekibini konuk edecek. Ünal Karaman önderliğindeki Fırtına, taraftarı önünde ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Krasnodar maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel'le ise 1-1 berabere kaldı. Krasnodar karşısında gruptaki ilk galibiyetini arayacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi aldı.

Trabzonspor - Krasnodar muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martinovich, Spajic, Petrov, Olsson, Younes, Vilhena, Stotskiy, Suleymanov, Ari, Berg

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