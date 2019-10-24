Trabzonspor Krasnodar UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya’nın Krasnodar ekibini konuk ediyor. Ünal Karaman önderliğindeki Fırtına, taraftarı önünde ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Harald Lechner yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.
Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel'le ise 1-1 berabere kaldı.
Krasnodar karşısında gruptaki ilk galibiyetini arayan bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynuyor. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi aldı.
Trabzonspor: 0 - 0 :Krasnodar
(İlk yarı oynanıyor)
Stat: Medical Park
Hakem: Harald Lechner (Avusturya)
Saat: 22:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Teknik direktör: Ünal Karaman
Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Vilhena, Stotski, Suleymanov, Berg
Teknik direktör: Sergey Matveev