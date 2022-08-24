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Trabzonspor-Kopenhag maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor-Kopenhag maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kaybeden Fırtına taraftar desteğini arkasına alarak tur biletini cebine koymayı hedefliyor.

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Temsilcimiz, Danimarka ekibi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara taraf olacak. Karadeniz devinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan zorlu maçta forma giyemeyecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak .

Trabzonspor-Kopenhag 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Denswil, Eren - Dorukhan, Siopis, Bardhi - Abdülkadir, Djaniny - Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Leragers, Claesson, Falk, Daramy, Zeca, Pep Biel

362 milyon TL Fırtına’yı bekliyor!

Trabzonspor eğer Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başarırsa, ufak çaplı bir servetin sahibi olacak. Bordo-Mavililer, ilk etapta 15 milyon 640 bin Euro’yu ayak bastı parası olarak kasasına koyacak. Yayın ve kat sayı geliriyle birlikte bu rakam 20 milyon Euro’yu (362 milyon TL) bulacak. Bunun yanı sıra Fırtına, grupta kazandığı her maç için 2.8 milyon Euro, beraberlik için ise 930 bin Euro kazanacak. Eğer temsilcimiz grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi başarırsa, 9.6 milyon Euro daha alacak.

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