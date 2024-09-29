Trabzonspor-Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele BeINSports ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TRABZONSPOR-KONYASPOR (1-1) CANLI SKOR
Maçta ilk yarı oynanıyor.
24- GOL! Konyaspor, Adil Demirbağ'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Adil tek vuruşta topu ağlara yolladı.
16- GOL! Trabzonspor, Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Serbest vuruşta seken top ceza yayı üzerindeki Visca'nın önünde kaldı. Visca topun gelişine nefis vurdu ve kaleci Slowik'i mağlup etti.
Konyaspor'un ilk 11'i: Slowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Uğurcan, Ndao, Yusuf, Kramer
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza
Maçtan bazı notlar:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.
Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham'ın yerine de Bardhi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.
Visca, 2 maç sonra döndü
Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.
Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.