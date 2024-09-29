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Trabzonspor-Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI)

Trabzonspor-Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele BeINSports ekranlarından naklen yayınlanıyor. 

TRABZONSPOR-KONYASPOR (1-1) CANLI  SKOR

Maçta ilk yarı oynanıyor.

24- GOL! Konyaspor, Adil Demirbağ'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Riechedly Bazoer'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Adil tek vuruşta topu ağlara yolladı.

16- GOL! Trabzonspor, Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Serbest vuruşta seken top ceza yayı üzerindeki Visca'nın önünde kaldı. Visca topun gelişine nefis vurdu ve kaleci Slowik'i mağlup etti.

Konyaspor'un ilk 11'i: Slowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Uğurcan, Ndao, Yusuf, Kramer

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza

Maçtan bazı notlar:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham'ın yerine de Bardhi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.

Visca, 2 maç sonra döndü

Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.

Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

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