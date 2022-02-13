Trabzonspor Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Hassan

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor. Konyaspor ise deplasmandan zaferle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında.