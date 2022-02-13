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Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maçta Abdullah Avcı'nın ekibi 3 puanı alarak liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. İlhan Palut'un öğrencileri ise alacakları galibiyet ile zirveye bir adım daha yaklaşmak peşinde. Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaular ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor. Konyaspor ise deplasmandan zaferle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdulkadir, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Hassan

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