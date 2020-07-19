Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde olan ve matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takım, bu maçı kazanıp Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan ancak matematiksel olarak bu şansını sürdüren Trabzonspor, 33. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Bordo-mavili takım, rakibini mağlup ederek Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde 66 puanla lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor, Başakşehir'in Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Konyaspor

Stat: Medical Park

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS 2

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz