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Trabzonspor-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor-Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Fenerbahçe zaferiyle moral bulan Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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Süper Lig'in 12. haftasının perdesi bugün açılıyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 deviren ve Sarı-Lacivertliler'in 19 maçlık müthiş galibiyet serisini bitiren Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor 0-0 Konyaspor (CANLI SKOR)

Son 7 maçını kazanamayan, teknik direktörlüğe Hakan Keleş'i oturtan ve yönetimi kongreye giden Konya çalkantılı günler geçiriyor. Bordo-Mavililer, İç Anadolu ekibinin bu durumundan yararlanarak milli araya seriyle girmek istiyor. Yeşil-Beyazlılar da milli ara öncesi yeni bir sayfa açma ve galibiyet özlemini dindirme peşinde.

Trabzonspor-Konyaspor 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.

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