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HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde olan ve matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavili takım, bu maçı kazanıp Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan ancak matematiksel olarak bu şansını sürdüren Trabzonspor, 33. hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Bordo-mavili takım, rakibini mağlup ederek Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde 66 puanla lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor, Başakşehir'in Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor: 0 - 0 :Konyaspor (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Medical Park 
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 21:00
Yayın: beIN SPORTS 2

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Manuel Da Costa, Gaston Campi, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak, Alexander Sörloth
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Marin Anicic, Nejc Skubic, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rijad Bajic
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

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