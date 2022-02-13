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Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI ANLATIM

Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI ANLATIM

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maçta Abdullah Avcı'nın ekibi 3 puanı alarak liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. İlhan Palut'un öğrencileri ise alacakları galibiyet ile zirveye bir adım daha yaklaşmak peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Trabzonspor: 1 - 0 :Konyaspor
(İlk yarı oynanıyor)

13' GOOLLL! Edin Visca, Trabzonspor'u öne geçiren golü attı!

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Hassan

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor. Konyaspor ise deplasmandan zaferle dönerek zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında.

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