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Trabzonspor Konyaspor (CANLI YAYIN)

Trabzonspor Konyaspor (CANLI YAYIN)

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun son maçında evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup ederek grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor, Süper Lig'in 13.haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri Akyazı'da oynanacak mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde olacak.

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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-0 KONYASPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Trabzonspor - Konyaspor muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Y.Erdoğan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Bruno Paz, Soner, Michalak, Bytyqi, Muhammet

Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında yarın Konyaspor'u ağırlayacak. İki takım arasında oynanan 42 maçta bordo-mavililerin 21-10 üstünlüğü bulunuyor. 11 müsabakada taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Trabzonspor, 11 maçta 21 puanla 6. sırada yer alırken rakibi Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor. Bordo-mavililerde, Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, tedavileri süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de  karşılaşma forma giyemeyecek.

43. randevu
İki takım yarın ki karşılaşma ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 42 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 21-10 üstünlüğü bulunuyor. 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 66 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 48 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor evinde oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor'un evinde bileği bükülmüyor
Trabzonspor, iç sahasında bileği bükülmüyor. Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. 30 maçtır evinde bileği bükülmeyen bordo-mavililer 607 günlük sürede hiç yenilmedi. Söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Avcı, 15 yıldır Konyaspor'a yenilmiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 20 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 20 lig maçında 12 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

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