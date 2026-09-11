Trabzonspor Konya deplasmanına çıkıyor! Konyaspor maçı ne zaman, canlı yayın nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla devam ediyor. “Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman?”, “Konyaspor-Trabzonspor saat kaçta?”, “Maç hangi kanalda?” ve “Trabzonspor maçı canlı izle nereden?” gibi sorular araştırılıyor. TFF’nin açıkladığı programa göre mücadele 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Peki Konyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Güncel fikstürde karşılaşmanın ev sahibi Konyaspor olarak yer aldığı görülüyor. Bu nedenle maç Trabzonspor-Konyaspor değil, Konyaspor-Trabzonspor şeklinde oynanacak.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. beIN SPORTS’un haftalık yayın programında karşılaşmanın 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de bu kanallardan ekrana geleceği açıklandı.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak. Konyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor’u kendi sahasında ağırlayacak. Bordo-mavililer ise Konya deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefleyecek.

TRABZONSPOR LİGDE SON MAÇINDA NE YAPTI?

Trabzonspor, 5. hafta öncesindeki son lig karşılaşmasında Gençlerbirliği’ni 5-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip bu sonuçla Konyaspor deplasmanı öncesinde önemli bir moral kazandı. Güncel fikstürde Trabzonspor’un Konyaspor maçının ardından 19 Eylül’de Galatasaray’ı ağırlayacağı görülüyor.

TRABZONSPOR’UN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Konyaspor karşılaşmasının ardından Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.

KONYASPOR-TRABZONSPOR CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 veya beIN SPORTS 4K üzerinden canlı takip etmek mümkün olacak. Yayın için ilgili platform aboneliği gerekiyor. Maç 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.