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Trabzonspor-Kayserispor Süper Lig maçının 11'leri belli oldu

Trabzonspor-Kayserispor Süper Lig maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ligin 27'nci haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 16:00'da başlayacak karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

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Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Mücadelede beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Maça dakikalar kala iki takımın 11'leri belli oldu.

Trabzonspor, Kayserispor’u evindekonuk ettiği son 5 maçın 4’ünü kazanırken, diğer karşılaşma beraberlikle sona erdi. Karadeniz ekibi bu maçlarda toplam 17 gol attı. Kayserispor’un 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig’de mağlup Trabzonspor'u mağlup edemedi. İki takım arasındaki 11 maçın 8'i beraberlikle, 3'ü ise Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. 

İlk 11'ler:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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