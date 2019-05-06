HABER /  TRABZONSPOR
ADV Ramazan birlikte güzel

Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftayı namağlup geride bırakarak üst sıralarda kendine yer edinen Trabzonspor, sahasında ağırlayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak hem bitime üç hafta kala Avrupa Kupaları’na katılmayı garantilemeyi, hem de ilk üç iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftaya en yakın rakipleri Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan önünde 53 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Vahid Amiri'nin, sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi'nin forma giyebileceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin de uzun süredir sakatlığı devam ediyor.

TRABZONSPOR - İM KAYSERİSPOR

STAT: MedicalPark
HAKEM: Fırat Aydınuz
YAYIN: beIN SPORTS HD1
SAAT: 20.30

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Amiri, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

İM KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Varela, Chery, Deniz, Kravets 
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!
İBB Başkanı İmamoğlu Ramazan alışverişi için Eminönü'nde!
İBB Başkanı İmamoğlu Ramazan alışverişi için Eminönü'nde!
Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu
Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak sözler! Atatürk'ten daha güçtü
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak sözler! Atatürk'ten daha güçtü
Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği Rusya'ya sokmayıp geri çevirdi!
Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği Rusya'ya sokmayıp geri çevirdi!
Mehmet Barlas açıkladı! Meral Akşener'in elini öptüğü isim olay
Mehmet Barlas açıkladı! Meral Akşener'in elini öptüğü isim olay
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesirspor Baltok şok haber! 6 puanı silindi
Balıkesirspor Baltok şok haber! 6 puanı silindi
Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme
Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme
2019 Diyarbakır iftar saatleri ezan vakti Ramazan ayı İmsakiyesi
2019 Diyarbakır iftar saatleri ezan vakti Ramazan ayı İmsakiyesi
Alanyaspor'da hayatını kaybeden Josef Sural hazırlığı
Alanyaspor'da hayatını kaybeden Josef Sural hazırlığı
AK Parti'den belediyelere dikkat çeken "Ramazan" uyarısı!
AK Parti'den belediyelere dikkat çeken "Ramazan" uyarısı!
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı
Sarıyer'de silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdı
Balıkesir iftar vakti 2019 sahur saati Diyanet İmsakiyesi
Balıkesir iftar vakti 2019 sahur saati Diyanet İmsakiyesi
Yorumlar