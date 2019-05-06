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Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftayı namağlup geride bırakarak üst sıralarda kendine yer edinen Trabzonspor, sahasında ağırlayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak hem bitime üç hafta kala Avrupa Kupaları’na katılmayı garantilemeyi, hem de ilk üç iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftaya en yakın rakipleri Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan önünde 53 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda Vahid Amiri'nin, sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi'nin forma giyebileceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin de uzun süredir sakatlığı devam ediyor.

TRABZONSPOR - İM KAYSERİSPOR

STAT: MedicalPark
HAKEM: Fırat Aydınuz
YAYIN: beIN SPORTS HD1
SAAT: 20.30

TRABZONSPOR: Uğurcan, K. Ahmet, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Amiri, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

İM KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan, Chery, Varela, Deniz, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

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