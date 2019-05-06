Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftayı namağlup geride bırakarak üst sıralarda kendine yer edinen Trabzonspor, sahasında ağırladığı İstiklal Mobilya Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak hem bitime üç hafta kala Avrupa Kupaları’na katılmayı garantilemeyi, hem de ilk üç iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Haftaya en yakın rakipleri Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan önünde 53 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek istiyor.

TRABZONSPOR: 2 - 1 :İM KAYSERİSPOR

STAT: Medical Park

HAKEM: Fırat Aydınuz

TRABZONSPOR: Uğurcan, K. Ahmet, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Amiri, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

İM KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan, Chery, Varela, Deniz, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman