Trabzonspor - Kayserispor / Canlı anlatım

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor, Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Hem Galatasaray-Beşiktaş derbisi hem de Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının oynanacağı bu kritik haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, Kayserispor engelini aşarak iç sahada yenilmezlik serisini yakalamak istiyor.

Trabzonspor 3 - 0 Kayserispor

55'GOL! Zubkov topu ağlara gönderdi.

53'GOL! Felipe Augusto topu ağlara gönderdi. Oulai'nin kornerde ön direğe açtığı ortayı Augusto kafayla ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

50'Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Zubkov, sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Zubkov'un vuruşunu Bilal ayağıyla çıkardı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

43'Sol kanattan yapılan ortaya Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal soluna uzanarak topu çıkardı.

34'Sol kanattan Zubkov'un ortasına Onuachu kafayı vurdu top direkten döndü.

33'Sol kanattan topla hareketlenen Augusto kaleciyle karşı karşıya kaldı. Augusto'nun sol ayağıyla vuruşunu son anda kaleci çıkardı.

29'Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında top arka direkteki Opoku'ya çevrildi. Opoku'nun yakında mesafeden vuruşunu Onana çıkardı.

19'Folcarelli ceza sahası yayı üstünden çok sert bir vuruş yaptı top üst direkte patladı.

15'Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topta Savic'in ters vuruşu kaleye yöneldi ancak top direkten döndü.

12'GOL! Okay Yokuşlu topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Onuachu'dan aldığı pasla orta sahadan ilerleyen Okay, topu sağına çekerek uzak direğe vuruşunu yaptı. Yerde seken topu kaleci Bilal çıkaramadı ve top ağlara gitti.

5'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserisporlu oyuncu kafayı vurdu kaleci Onana son anda çıkardı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Trabzonspor - Kayserispor ilk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Mustafa, Batagov, Okay, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha

KAYSERİSPOR İLE 57. RANDEVU

Trabzonspor, Papara Park'ta 8. haftada oynanacak maçla birlikte Kayserispor ile 57. kez rakip olacak.. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.

İÇ SAHADA FIRTINA ÜSTÜN

Bordo-mavililer, Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.