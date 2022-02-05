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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı (Canlı)

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı (Canlı)

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karadeniz fırtınası, 3 puanı kapıp 17 maçlık iç saha serisini sürdürmenin ve fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, kendi evinde 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Zorlu mücedele saat 16.00'da başlarken maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. 

Trabzon: 1 Kasımpaşa: 0 (canlı) 

Maçın 6. dakikasında Edin Vsica sahneye çıktı ve Trabzonspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 

14. dakikada Trabzonspor bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Orta alanda topu alan Abdulkadir, savunma arkasına sarkan Andreas Cornelius'a gönderdi onun aşırtma vuruşu dışarı gitti.

20. dakikada bu kez gole yaklaşan ekip Kasımpaşa oldu. Sağ kanattan bir kez daha topu alan Florent Hadergjonaj çok iyi ortaladı arka direkte Eren vuruşunu yaptı, top Uğurcan'da kaldı.

Trabzonspor - Kasımpaşa 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, iç sahada 17 maçtır kaybetmiyor. Taraftar desteğini arkasına alıp 3 puana uzanmak isteyen Bordo Mavililer, Konyaspor'la arasındaki puan farkını yeniden 9'a çıkarmayı hedefliyor. Son 5 maçından 15 puan çıkaran ve 27 puanla 13. sıraya yerleşen Kasımpaşa ise güçlü rakibini devirip 6'da 6 yapmanın peşinde.

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