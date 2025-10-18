BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.

Abone ol

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

Ligde son 2 karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında son 5 lig karşılaşmasında 1 galibiyet aldı.

Çaykur Rizespor, söz konusu maçlarda 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024'te deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0, 2024-2025'te evinde 3-1 galip geldi.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Tim, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak Sakyi, Jurecka.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan taraftarı heyecanlandıran gelişme! İlk 11'i açıkladı...
Sergen Yalçın'dan taraftarı heyecanlandıran gelişme! İlk 11'i açıkladı...
İYİ Parti kongresinde arbede çıktı! Elini kürsüye vurunca...
İYİ Parti kongresinde arbede çıktı! Elini kürsüye vurunca...
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi toplandı
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi toplandı
DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret
DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...
YSK kararını verdi: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak
YSK kararını verdi: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak
Bolluk var fiyat düştü! Hamsinin kilosu bakın ne kadar oldu
Bolluk var fiyat düştü! Hamsinin kilosu bakın ne kadar oldu
Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi
Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi
Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?
Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?