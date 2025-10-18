Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)
Ligde son 2 karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında son 5 lig karşılaşmasında 1 galibiyet aldı.
Çaykur Rizespor, söz konusu maçlarda 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024'te deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0, 2024-2025'te evinde 3-1 galip geldi.
İLK 11'LER
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Tim, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak Sakyi, Jurecka.