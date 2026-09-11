Trabzonspor kafilesi, Konya'ya gitti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.
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Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya hareket eden kafilede, şu futbolcular yer alıyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu, Ali Habeşoğlu, Franculino Dju.
Öte yandan Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Tim Jabol Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.