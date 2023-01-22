Trabzonspor İstanbulspor (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, bugün küme düşme hattında yer alan İstanbulspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu mücadeleye dakikalar kala 11'ler açıklandı. Uzun bir aradan sonra yuvasına geri dönen yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı, hocası Abdullah Avcı'dan formayı kaptı ve İstanbulspor'da ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Abone ol

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-0 İSTANBULSPOR

27'Ceza alanı önünde topla buluşan Abdülkadir'in vuruşu kaleci Jensen'de kaldı.

26'Sağ kanattan çizgiye inen Emeka Eze topu oyunda tutamadı. Trabzonspor aut atışı kullanacak.

25'Bruno Peres, sağ kanatta topla buluşup ortasını açtı. Savunmada kafayla topu uzaklaştırdı.

24'Trabzonspor tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

23'Siopis, sağ kanattaki Maxi Gomez'i topla buluşturmak istedi ancak Mehmet Yeşil araya girerek topu uzaklaştırdı.

22'Orta alanda topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mahamadou Ba'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

21'Anastasios Bakasetas, sağ kanattaki Abdülkadir Ömür'e uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan taca gitti.

20'Maçın ilk 20 dakikası itibarıyla Trabzonspor topla oynama oranlarında yüzde 77'ye 23'lük üstünlüğü bulunuyor.

19'Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle GOL iptal edildi.

18'İstanbulspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

16'Ceza alanı önünde topla buluşan Maxi Gomez, Oğuzhan Berber ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

15'Trabzonspor rakip yarı alanda boşluk arıyor.

14'Orta alanda topla buluşan Ethemi, Bartra'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

13'Bruno Peres, savunma arkasına hareketlenen Maximiliano Gomez'i görmek istedi. Okan araya girip topu taca gönderdi.

12'Valon Ethemi, Eze ile verkaça girerek rakip yarı sahaya topu taşımak istedi. Yine araya giren isim Bartra.

11'Hızlı gelişen hücumda Emeka Eze sol kanattaki Valon Ethemi'yi görmek istedi. Bartra araya girerek topu uzaklaştırdı.

10'Trabzonspor taraftarları bu dakikalarda desteğini artırmış durumda.

9'Sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, Muammer'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

8'Kendi yarı alanında topla buluşan Bruno Peres, Eduart Rroca'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

7'Orta alanda topla buluşan Yusuf Yazıcı, sol kanattan bindiren Eren Elmalı'yı görmek istedi. Top doğrudan taca gitti.

6'Trabzonspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

5'Sol çaprazda topla buluşan Anastasios Bakasetas ceza alanına sert bir top gönderdi. Okan Erdoğan'dan seken top kornere gitti.

4'İstanbulspor'a ayrılan deplasman tribününde yalnızca 1 İstanbulspor taraftarı bulunuyor.

3'Abdülkadir Ömür, orta alanda Valon Ethemi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

2'Karşılaşmanın ilk düdüğü ile Trabzonspor tribünleri yoğun desteğe başladı.

1'Trabzonspor-İstanbulspor karşılaşması başladı. İki takıma da başarılar dileriz.

Trabzonspor İstanbulspor maçı 11'ler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gómez

İSTANBULSPOR: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli

Yusuf Yazıcı ilk 11'de!

İki aydan uzun bir süredir ilk 11’e giremeyen Yusuf Yazıcı, Kupa maçında gösterdiği performansla adını ilk 11’e yazdırmayı başardı.

Yusuf Yazıcı, son olarak 11 Kasım 2022’da Ankaragücü ile oynanan ve 1-1’lik skor ile sona eren maça ilk 11 olarak başlamıştı.

Trabzonspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar haberimizde olacak.

Trabzonspor 11'i değişiyor!

Hafta içinde kupada Ümraniyespor’u 4-1’le geçen Trabzonspor’da, Abdullah Avcı ideal kadroya dönüyor. Bartra, Peres, Bakasetas, Abdülkadir, Siopis ve Gomez gibi yıldızların maça 11’de başlayacağı öğrenildi. En büyük soru işareti ise hücum hattında. Avcı, çift forvetle başlayıp başlamama konusunda kararsız.

Yusuf Yazıcı'nın gözü formada

Hafta içinde Türkiye Kupası’ndaki Ümraniyespor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı, bugünkü İstanbulspor karşılaşmasında da 11’de olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hücum hattında kararsızlık yaşadığı ancak Djaniny’nin Yusuf’a göre bir adım önde olduğu öğrenildi. Orta sahada ise Siopis-Bakasetas-Abdülkadir üçlüsünün başlaması bekleniyor.

İstanbulspor tam kadro

İstanbulspor tam kadro Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’u yenen İstanbulspor, Süper Lig’de son 4 maçından 7 puan çıkardı. Sarı-Siyahlılar’da zorlu Trabzonspor maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin, son maçı kazanan 11’i büyük oranda koruması bekleniyor.

28 karşılaşmada 4 yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda üstünlük sağladı. Söz konusu 28 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Fırtına, Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Avcı, söz konusu yenilgileri ise 2020-21 sezonunda Fenerbahçe’ye 1-0 ve Galatasaray’a karşı 2-0’lık sonuçlarla aldı.

Tam 684 gündür Akyazı’da namağlup

Trabzonspor, iç sahada müthiş bir seriye sahip. Bordo-Mavililer, 8 Mart 2021’deki Alanyaspor yenilgisinden sonra evinde çıktığı 34 lig karşılaşmasını kaybetmedi. Bu periyotta 22 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Fırtına, İstanbulspor’u da yenip, 684 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Bordo-Mavililer, önündeki 6 lig maçının 4’ünü Akyazı’da oynayacak.