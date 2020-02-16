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Trabzonspor ile Sivasspor kapışıyor ilk 11'ler belli oldu

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Ligin zirvesini ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Sivassapor karşı karşıya geliyor. Anadolu derbisinde takımların ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor - Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde 298 haftalık liderlik hasretini sonlandıracak. Cezasını tamamlayan Norveçli golcü Alexander Sörloth takımdaki yerini alabilecek. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler arasında kimler var?

Süper Lig'in 22. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek. Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmesi halinde, dün Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43'e yükselterek ilk sıraya yükselen Medipol Başakşehir'den liderliği devralacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

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