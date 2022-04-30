Trabzonspor için tarihi gün; 1 puan alırsa şampiyon! Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak 24 oyuncu için ilk...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karadeniz ekibine, yıllardır hasreti çekilen şampiyonluğa ulaşmak için Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. İşte Trabzon'dan son dakika gelişmeler...