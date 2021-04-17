Trabzonspor- Hatayspor Süper Lig maç sonucu: 1-1

Trabzonspor, Hatayspor'lu 1-1 berabere kaldı; beraberlik serisi 4 maça çıktı. Bordo Mavililer, Djaniny'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Maçta son sözü 90+6'da Boupendza söyledi.

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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı; galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bordo Mavililer, 22. dakikada Djaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti. İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının da büyük bir bölümünde iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Son 20 dakikada iki takım rakip kalede tehlikeler yarattı. 90+2'de Hatayspor penaltı kazandı. Flavio, Boupendza'ya yaptığı hareket sonrası hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 90+4'te Diouf'un penaltı vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

VAR incelemesi sonrasında Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlattı. 90+6'da bu kez penaltı atışı için topun başına Boupendza geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top ve kaleci Uğurcan Çakır ayrı köşelere gitti ve skora eşitlik geldi. Maç 101 dakikada sona erdi ve Trabzonspor ile Hatayspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.

Üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 59'a, Hatayspor ise 50'ye çıkardı.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

74. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Flavio'nun kafa vuruşunda, kaleci Munir, topun sahibi oldu.

75. dakikada Boupendza'nın sağ taraftan pasında, Diouf, topu Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcu uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

78. dakikada orta alanın sağ çizgisinden aldığı topla rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

90+2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Boupendza, Flavio'nun hareketi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada Diouf'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi. Ancak ceza alanına bordo-mavili futbolcuların erken girmesi nedeniyle pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlatma kararı verdi.

90+6. dakikada bu kez penaltıyı kullanan Boupendza, meşin yuvarlağı filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1