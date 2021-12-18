Trabzonspor - Hatayspor (Canlı yayın) maçta iki gol var
Süper Lig 'in 17. haftasında lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor. En yakın takipçisinin 9 puan önünde yer alan Bordo Mavililer, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde. Trabzonspor, Cornelius'un golüyle 38. dakikada 2-0'ı yakaladı.Abone ol
Süper Lig 'in 17. haftasında lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor. En yakın rakibiyle 9 puan fark bulunan Trabzonspor maçı kazanarak haftayı kayıpsız geçmek istiyor.
Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında puan alma peşinde. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
TRABZONSPOR: 2 HATAYSPOR: 0
Slovak yıldız Hamsik, 20'de gole yaklaştı fakat vuruşu Munir'de kaldı. İlk 20 dakikada gol yok.
Trabzonspor, Djaniny'nin golüyle 24. dakikada öne geçti: 1-0. Djaniny, Cornelius'un ara pasında çaprazdan güzel bir vuruşla ağları sarstı.
Hatayspor'da Burak Can sakatlandı ve oyuna devam edemedi, sedyeyle soyunma odasına götürüldü. 31. dakikada yerine Sadık girdi.
Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Munir'de kaldı. Bordo-Mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.
Trabzonspor, Cornelius'un golüyle 38. dakikada 2-0'ı yakaladı. Denswil'in yerden sert ortasında Cornelius'un golünü attı, farkı 2'ye çıkardı.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny
Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Thiam