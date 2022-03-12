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Trabzonspor - Göztepe maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor - Göztepe maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında, Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Trabzonspor’un stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

TRABZONSPOR 2 -1 GÖZTEPE (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo

HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Medical Park
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1

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