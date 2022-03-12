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Trabzonspor - Göztepe maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında, Göztepe ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk ediyor.
Trabzonspor’un stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
TRABZONSPOR 2 -1 GÖZTEPE (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER!
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Medical Park
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1