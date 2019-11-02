Trabzonspor - Göztepe maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu önemli maçın bütün detayları İnternethaber.com farkıyla sizlerle

Fırtına, bugün Göztepe’yi yenmeyi ve lider Alanya’nın puan kaybını beklemeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi kazanırsa, Trabzonspor gelecek hafta Alanya’yı yenerek zirvede iddialı olmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Sturridge, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Göztepe'de istifa eden Tamer Tuna'nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak.

TRABZONSPOR 0-1 GÖZTEPE

32'Mossoro'nun pasında sağdan bindiren Gassama ortayı yaptı. Kale sahasına inen topa Jerome gelişine düzgün vurdu ve Uğurcan'ı mağlup etti.



Deplasman Golü31'GOL! Jerome attı! Göztepe deplasmanda öne geçiyorGol - Cameron Jerome



25'Berkan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan boşa çıktı, Alpaslan'ın kafa vuruşunda ise top üstten dışarı gitti



22'Sosa'nın ceza alanı dışından şutunda Beto köşeye giden topu kurtardı.



20'Sörloth'un pasında ceza alanında sıfıra inen Novak'ın arka direğe ortasını Göztepe savunması uzaklaştırdı.

15'Gassama'nın ortasında Halil'in röveşata denemesinde top dışarı gitti.



10'Trabzonspor kontratağa iyi çıktı. Sosa'nın pasında hücuma çıkan Ahmet Sörloth'un önüne gönderdi topu. Sörloth ceza alanına girerken Gassama ona yetişti ve pozisyonunu bozdu. Top auta çıktı.



9'Berkan soldan köşe vuruşunu kullandı, kaleye yönelen topu Nwakaeme uzaklaştırdı.



8'Soner'in pasında Berkan soldan sıfıra indi, ancak Yusuf ona orta yapma izni vermedi. Korner



3'Sosa'nın sağdan ortasında Sörloth'a gelen topu Alpaslan son anda kesti



Maç Başladı1'Maç başladı! İki takıma da başarılar...

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 17.30

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR:

Sturridge’ten kötü haber geldi

Sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sorun yaşayan Karadeniz ekibine şimdi de Daniel Sturridge’ten kötü haber geldi. İngiliz futbolcunun, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe nedeniyle sol alt baldırında gerilme tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan 30 yaşındaki oyuncunun, 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Buna göre tecrübeli oyuncu, bugün Göztepe ve perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’ndeki Krasnodar karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde oynayıp, oynamayacağı ise belirsiz. Yıldız oyuncunun, Alanya karşısında da oynamaması halinde milli aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.

Göztepe ile 23. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İki isim ceza sınırında

Bordo-mavililerde, Göztepe karşılaşması öncesi Uğurcan Çakır ve Jose Sosa sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu karşılaşmada kart görmeleri halinde, Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.