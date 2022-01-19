Trabzonspor - Giresunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Trabzonspor'un Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak.
Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR 0-0 GİRESUNSPOR
İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-0 Giresunspor
31'Hüseyin Türkmen de yerini Puchacz'a bıraktı.Hüseyin Türkmen - Tymoteusz Puchacz
Oyuncu Değişikliği31'Trabzonspor'da iki erken değişiklik birden! Sakatlanan Abdülkadir Ömür yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.
15'Kullanılan köşe vuruşunda Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı
14'Sol kanattan Visca çizgiye inip ortasını yaptı savunmada Flavio araya girdi ve topu kornere gönderdi.
10'Mücadelede ilk 10 dakika geride kalırken iki takım da tehlikeli bir pozisyon üretemedi.
6'Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serginho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Hüseyin Türkmen
4'Giresunspor'un kullandığı kornerde Diabate kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve mücadele başladı
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius
GİRESUNSPOR: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Flavio, Zeki, Diabate, Sergio, Shapi, Umut Nayir
STAT: Medical Park
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1