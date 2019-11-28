Trabzonspor Getafe UEFA Avrupa Ligi Maçı (CANLI İZLE)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkıyor. Bordo mavililer galibiyet alarak en azından ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.

TRABZONSPOR 0-0 GETAFE

MAÇIN CANLI ANLATIMI BURADA OLACAK

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.

Getafe'nin Trabzonspor maçı 11'i: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.