Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ikinci yarı oynanıyor! CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği Ankara'da karşı karşıya geliyor. Maçtan önemli dakikaları haberimizden takip edebilirsiniz.

GOLLER: 79' Sosa (p), 83' Nwakaeme

56' Genclerbirligi takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Eryaman Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Erdem Özgenc.

56'

Maçta heyecanlı anlar. Daniel Candeias şutunu çekiyor ancak top Trabzonspor savunmasından dönüyor.

55'

Korner kazanan takım Trabzonspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Guilherme.

54'

Trabzonspor takımı Badou Ndiaye ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

53'

Ofsayt! Eryaman Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Trabzonspor takımı oldu.

51'

Eryaman Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

50'

Genclerbirligi takımında Daniel Candeias çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

48'

Trabzonspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Jose Sosa.

47'

Alexander Sorloth kafa ile topu Genclerbirligi kalesine göndermeye çalışıyor ancak sonuç alamıyor.

18' Ofsayt (Trabzonspor)Alexander Sörloth, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

17' İsabetsiz Orta (Gençlerbirliği)Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Daniel Candeias ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

16' İsabetsiz Orta (Gençlerbirliği)Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Erdem Özgenç ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

15' İsabetsiz Şut (Gençlerbirliği)Daniel Candeias önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniel Candeias tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

14' İsabetsiz Orta (Trabzonspor)Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Korner (Trabzonspor)Jose Sosa ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

13' İsabetsiz Orta (Trabzonspor)Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Anthony Nwakaeme ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11' İsabetsiz Şut (Gençlerbirliği)Nadir Çiftçi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

11' Korner (Gençlerbirliği)Erdem Özgenç ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

11' İsabetli Şut (Gençlerbirliği)Stephane Sessegnon, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

11' İsabetsiz Orta (Gençlerbirliği) Gençlerbirliği takımından Erdem Özgenç sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Serbest Vuruş (Gençlerbirliği)Gençlerbirliği takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erdem Özgenç.

10' Faul (Trabzonspor)Sefa Yılmaz, Joao Pereira tarafından faulle durduruluyor. Gençlerbirliği, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

8' İsabetsiz Orta (Gençlerbirliği)Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erdem Özgenç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8' Korner (Gençlerbirliği)Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile köşe vuruşu kullanıyor.

7' İsabetsiz Şut (Trabzonspor)Gaston Campi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

7' Serbest Vuruş (Trabzonspor)Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Guilherme kullanacak.

6' Elle Oynama (Gençlerbirliği)Erdem Özgenç ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

5' Serbest Vuruş (Trabzonspor)Trabzonspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Gaston Campi geçiyor.

5' Faul (Gençlerbirliği)Nadir Çiftçi - Hüseyin Türkmen mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

4' Serbest Vuruş (Gençlerbirliği)Gençlerbirliği, Kristoffer Nordfeldt ile serbest vuruş kullanacak.

4' Faul (Trabzonspor)Ceza sahası içerisinde Trabzonspor takımında Alexander Sörloth faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kristoffer Nordfeldt.

3' İsabetsiz Şut (Gençlerbirliği) Gençlerbirliği takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Halil İbrahim Pehlivan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

2' İsabetsiz Orta (Gençlerbirliği)Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabricio Baiano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Maç BaşladıHakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Sessegnon, Candeias, Nadir, Sefa.

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sorloth.

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir