Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından eli boş döndü

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne 4-3 mağlup oldu. Eryaman Stadı’ndaki mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 önde kapatırken, ikinci yarıda karşılıklı goller sonrası üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ HIZLI BAŞLADI!

Karşılaşmaya iyi başlayan Gençlerbirliği 5'te Goutas ve 31'de Tongya'nın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında baskısını artıran Trabzonspor 45+2'de Augusto ile skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ!

İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor 50'de Augusto ile bir gol daha buldu ve skoru 2-2 yaptı. Bordo-mavili ekibin golüne hızlı cevap veren Gençlerbirliği, 52'de Oğulcan ve 58'de Koita ile 2 gol bularak skoru 4-2 yaptı.

Mücadelenin 67'nci dakikasında Ernest Muçi, penaltıdan attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Gençlerbirliği 4-3 kazandı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bu sonucun ardından Trabzonspor 35 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise 18 puana yükseldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği 4 - 3 Trabzonspor

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

74'Tongya topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verildi.

67'GOL! Muci, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skor 4-3 oldu.

66'Ceza sahası içerisinde Zubkov yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

65'Sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Tongya'nın vurşunu son anda Onana kurtardı.

58'GOL! Koita topu ağlara gönderdi. Göktan, sağ kanattan ortayı açtı, ceza sahası içerisinde Koita kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

52'GOL! Oğulcan topu ağlara gönderdi. Sol kanattan yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Oğulcan kafayla topu ağlara gönderdi. Gençlerbirliği 3-2 öne geçti.

50'GOL! Augusto topu ağlara gönderdi. Sol kanattan Muçi'nin ortasına iyi yükselen Augusto kafayla topu uzak direğe gönderdi ve top ağlara gitti. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2'ye getirdi.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'GOL! Augusto topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Pina'nın yaptığı ortaya iyi yükselen Augusto kafayla topu ağlara gönderdi.

31'GOL! Tongya topu ağlara gönderdi. Metehan'ın pasında sağ taraftan içeri giren Oğulcan topu içerdeki Tongya'ya çevirdi. Tongya topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

29'Sol kanattan gelişen atakta Sikan şutunu çekti kaleci çıkardı. Dönen topa Muçi vurdu, kaleci bir kez daha çıkardı.

25'Trabzonspor'da Muçi'nin sol ayağıyla uzaktan vuruşu dışarıya çıktı.

19'Koita'nın uzaklardan kullandığı serbest vuruşu kaleci Onana kurtardı.

18'Sol kanattan ceza sahasına giren Tongya topu içeri çevirdi kimse dokunamadı.

15'Trabzonspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.

5'GOL! Goutas topu ağlara gönderdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Goutas, kafayla topu direğin dibinden ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Gençlerbirliği - Trabzonspor ilk 11'ler

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Arif, Pina, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan