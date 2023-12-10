Trabzonspor, Gaziantep FK'ne konuk oluyor / CANLI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu oluyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Gaziantep FK 0 - 1 Trabzonspor

49'KAÇTI! Trabzonspor, bir kez daha mutlak gol şansından sonuç alamadı. Sol kanatta topla buluşan Trezeguet'nin arka direğe havalandırdığı topa Paul Onuachu, kafayı vurdu. Kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.

47'GOL! Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Visca'nın bekletmeden içeri ortasında Onuachu, kafayı vurdu Djilobodji çizgiden çıkardı. Devamında pozisyonu iyi takip eden Trezeguet, kafayla topu ağlara gönderdi.

46'Gaziantep'te ikinci yarı başladı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

43'Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

39'DİREK! Sol kanatta rakibinin üzerine üzerine giden Trezeguet, sağ ayağıyla içeri ortaladı. Kale sahasında iyi yükselen Onuacu'nun kafa vuruşu üst direğe de çarparak dışarı gitti.

38'Trabzonspor bu dakikalarda etkili. Sol kanattan kale sahasına yapılan ortaya içerde Onuachu, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kale direğine paralel şekilde dışarı gitti.

31'KALECİ! Sağ kanatta topla buluşan Visca, uzak direğe ortasını gönderdi. Kale sahasında çok iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Nita, yakın mesafeden çok iyi çıkardı.

26'Sol kanattan savunma arkasına koşu gösteren Trezeguet, uzun gönderilen topa hareketlendi ancak kaleci Florin Nita topu uzaklaştırdı.

22'Sol kanattan hücum deneyen konuk ekipte Trezeguet, istediği topu önüne alamadı ve ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

12'Sağ kanatta topu alan Markovic, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girmek istedi ancak Eren Elmalı topu kornere yolladı.

7'Gaziantep FK sağ kanattan kazanılan topla gelmek istedi ancak Oğulcan'ın pası doğrudan kaleci Uğurcan'da kaldı.

3'Trabzonspor sağ kanattan gelmek istedi ancak topla buluşan Bakasetas, Trezeguet'e başarılı pas gönderemedi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, NKoulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu

Trabzonspor'da 5 eksik

Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Fildişili yıldızın sezonun ikinci yarısında formaya kavuşması bekleniyor. Sezon başından beri sakat olan ve lisansı dondurulan Orsic de bugün yine yok. Ayrıca Umut Bozok, Fernandez ve Benkovic Antep’e götürülmedi.

Antep'te 2 isim yok

Ligde son 2 maçını kaybeden Gaziantep FK, hafta içinde Türkiye Kupası’nda hata yapmadı. Kırmızı-Siyahlılar’da sarı kart cezalısı olan Furkan Soyalp ve Max Gradel bu akşam forma giyemeyecek. Sumudica’nın geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor’da oynayan Markovic ile başlaması bekleniyor.

Trabzonspor hiç yenilmedi

Süper Lig’de üst üst 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Trabzonspor ile daha önce 8 kez karşılaştı. Bu maçlardan 1’ini hükmen kazanan Bordo-Mavililer, deplasmandaki 3 maçta galip gelememesine rağmen 3’ünden de birer puan çıkardı. Trabzon’daki 4 lig maçının 4’ünü de Fırtına kazanmıştı. Kısacası Trabzonspor, daha önce Gaziantep FK’ya hiç kaybetmedi.