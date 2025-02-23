Trabzonspor - Gaziantep / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisini 2-1 kaybeden bordo-mavililer, taraftarı önünde mağlubiyetin yaralarını silmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde iç sahada gösterdiği etkili performansı sürdürmeyi amaçlayan Fırtına, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arıyor.

Trabzonspor 0 - 0 Gaziantep

3'Ceza sahası yayının sol çaprazında topla buluşan Maxim'in vuruşu üstten auta gitti.

1'Karşılaşma Trabzonspor'un vuruşuyla başladı.

Trabzonspor - Gaziantep ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke

BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Simon Banza, gollerini atmaya devam ediyor. Süper Lig'de 19 karşılaşmada süre alan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. 2 defa da asist yapan Banza, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçında takımının tek golünü kaydetti.

TRABZONSPOR'DAN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 25. haftasında 15. defa kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce 11'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupasında 14 kez karşılaşan iki takımın maçlarında bordo-mavililerin galibiyet serisi dikkat çekiyor. Bu maçlarda Trabzonspor'un 9-0 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Fırtına, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

SELÇUK İNAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bu sezon Gaziantep FK ile başarılı bir performans ortaya koyan Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolculuk kariyeri ile iz bıraktığı eski takımı Trabzonspor'a karşı sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in öğrencisi olarak top koşturduğu şehirde bu kez rakip olmaya hazırlanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, bordo-mavili formayla önemli başarılara imza atmıştı.

TRABZONSPOR'DA 6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza ve Mustafa Eskihellaç bugün sarı kart görmeleri durumunda 26. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.