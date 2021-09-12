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Trabzonspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasının en önemli maçında Trabzon'da 3 puan mücadelesi veriyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek kayıpsız yoluna devam etmek; Fatih Terim yönetiminde sezona yeni bir kadroyla giren Galatasaray ise rakibi karşısında kazanarak zirvedeki iddialı durumunu korumak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 4. haftası zorlu bir randevuya sahne oluyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lige Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan Trabzonspor ise 4. hafta öncesi lider durumda.

Trabzonspor - Galatasaray

Stat: Medical Park
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil

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