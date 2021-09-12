Trabzonspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasının en önemli maçında Trabzon'da 3 puan mücadelesi veriyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek kayıpsız yoluna devam etmek; Fatih Terim yönetiminde sezona yeni bir kadroyla giren Galatasaray ise rakibi karşısında kazanarak zirvedeki iddialı durumunu korumak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 4. haftası zorlu bir randevuya sahne oluyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Lige Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan Trabzonspor ise 4. hafta öncesi lider durumda.
Trabzonspor - Galatasaray
Stat: Medical Park
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil