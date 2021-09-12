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Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasının en önemli maçında Trabzon'da 3 puan mücadelesi veriyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek kayıpsız yoluna devam etmek; Fatih Terim yönetiminde sezona yeni bir kadroyla giren Galatasaray ise rakibi karşısında kazanarak zirvedeki iddialı durumunu korumak istiyor. Peki; Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 4. haftası zorlu bir randevuya sahne oluyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lige Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan Trabzonspor ise 4. hafta öncesi lider durumda.

Trabzonspor - Galatasaray

Stat: Medical Park
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

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