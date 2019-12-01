Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yok. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak olan maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

Son iki haftada Alanyaspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek yükselişe geçen Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta kendi sahasında Başakşehir'e yenilen Galatasaray ise deplasmanda rakibini yenerek zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor, 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 22 puan topladı. Galatasaray ise 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı.

Galatasaray'da bu maç öncesi Andone, Falcao, Şener Özbayraklı, Babel ve Luyindama'nın sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak cezalı, Novak, Ahmet Canbaz ve Daniel Sturridge ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor - Galatasaray

Stat: Medical Park

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Kamil, Hosseini, Yusuf, Sosa, Mikel, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Ömer, Feghouli, Adem