Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Folcarelli ve Batagov sakatlıktan döndü mü?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesi iki takımın son durumu araştırılıyor. “Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?”, “Maç saat kaçta?”, “Folcarelli sakatlıktan döndü mü?” ve “Batagov Galatasaray maçında oynayacak mı?” gibi sorular merak ediliyor. Trabzonspor’da bir süredir sakatlıkları bulunan Tim Jabol-Folcarelli ve Arseniy Batagov’dan sevindirici haber geldi. Peki iki futbolcu Galatasaray karşısında forma giyebilecek mi? İşte ayrıntılar.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşması 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Dev mücadele Trabzonspor’un sahası Papara Park’ta oynanacak. Bordo-mavililer taraftarı önünde Galatasaray’ı mağlup ederek 5. haftadaki Konyaspor yenilgisini telafi etmek istiyor.

FOLCARELLI SAKATLIKTAN DÖNDÜ MÜ?

Tim Jabol-Folcarelli’nin sakatlık sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Fransız orta saha oyuncusu 15 Eylül’de topla çalışmalara başladı. Bu gelişme Folcarelli’nin sahalara dönüş sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığını gösteriyor. Ancak oyuncunun Galatasaray maçında kadroya girip girmeyeceği henüz kesinleşmedi.

BATAGOV GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arseniy Batagov da Folcarelli gibi sakatlığının ardından topla çalışmalara başladı. Trabzonspor teknik heyeti açısından önemli seçeneklerden biri olan Ukraynalı savunmacının Galatasaray karşılaşmasına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak Batagov’un maç kadrosuna alınıp alınmayacağı önümüzdeki antrenmanlardaki fiziksel durumuna göre netleşecek.

FOLCARELLI VE BATAGOV TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI MI?

Trabzonspor’un 15 Eylül’de yaptığı Galatasaray maçı hazırlıklarında Folcarelli ve Batagov’un yeniden topla çalışması dikkat çekti. Bordo-mavili ekip antrenmanda ısınma, mobilizasyon, pas, rondo ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. İki futbolcunun yeniden sahada yer alması Galatasaray maçı öncesinde teknik heyeti sevindirdi.

TRABZONSPOR’DA FOLCARELLI VE BATAGOV NEDEN OYNAMIYORDU?

İki oyuncu da diz bölgelerindeki sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalıyordu. Batagov ve Folcarelli’nin tedavi ve rehabilitasyon programları devam ederken dönüşlerinin milli ara sonrasına yetişmesi hedefleniyordu. Son antrenmanda topla çalışmaya başlamaları bu plan doğrultusunda olumlu bir gelişme oldu.

FOLCARELLI VE BATAGOV GALATASARAY’A KARŞI KESİN OYNAYACAK MI?

Hayır. İki futbolcunun topla çalışmalara başlaması Galatasaray karşısında kesin olarak oynayacakları anlamına gelmiyor. Sağlık ekibi ve teknik heyet önümüzdeki günlerde oyuncuların fiziksel durumunu takip edecek. Maç kadrosuna girip girmeyecekleri son antrenmanların ardından netleşecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇINA NASIL GELİYOR?

Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Bordo-mavili ekip maç boyunca yüzde 71 topa sahip olmasına ve rakip ceza sahasında çok sayıda pozisyon üretmesine rağmen golü bulamadı. Galatasaray ise Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek 13 puanla liderliğini sürdürdü. Bu tablo, Papara Park’taki mücadeleyi zirve yarışı açısından daha da önemli hale getiriyor.