Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasının en önemli maçında Trabzon'da 3 puan mücadelesi veriyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek kayıpsız yoluna devam etmek; Fatih Terim yönetiminde sezona yeni bir kadroyla giren Galatasaray ise rakibi karşısında kazanarak zirvedeki iddialı durumunu korumak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 4. haftası zorlu bir randevuya sahne oluyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda 20.00'de başlayan müsabakada Ali Palabıyık düdük çalıyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Lige Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan Trabzonspor ise 4. hafta öncesi lider durumda.

Trabzonspor: 2 - 2 :Galatasaray

(İkinci yarı oynanıyor)

73' Ryan Babel ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Top farklı üstten auta gitti.

70' Sağ çaprazda topla buluşan Berkan Kutlu'nun orta şut karışımı vuruşunda Uğurcan Çakır topu kornere tokatladı.

62' GOOOLL!!! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Marek Hamsik'in arka direğe çıkarttığı topla buluşan Anthony Nwakaeme çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

61' Berkan Kutlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Ryan Babel'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

60' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı!

55' Anastasios Bakasetas'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vitor Hugo kafayı vurdu. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

45' Patrick Van Aanholt kendi yarı alanında kaptığı topla rakip ceza sahasının önlerine kadar sokulup sol ayağı ile şutunu çekti ancak top Edgar Ie'den döndü.

43' Olimpiu Morutan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Alexandru Cicaldau vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu kaleci Uğurcan kontrol etti.

41' GOOOLL!!! Trabzonspor, Andreas Cornelius'un golü ile maçta farkı bire indirdi! Sol kanattan yapılan ortada Anastasios Bakasetas topu indirdi. Arka direkte topla buluşan Andreas Cornelius, Fernando Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara gönderdi.

37' Anthony Nwakaeme ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Fernando Muslera topu kornere çeldi.

33' GOOOLL!!! Galatasaray, Emre Kılınç'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Savunma arkasına atılan topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Uğurcan Çakır kalesini zamanında terk edip topu çeldi. Seken topu Halil Aktürkoğlu penaltı noktasına doğru çevirdi. Emre Kılınç uygun pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

30' Olimpiu Morutan ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaptı. Uğurcan Çakır topu güçlükle çeldi.

30' Sol kanatta hareketlenen Marek Hamsik'in ceza sahasının sol çaprazına çıkarttığı topla Andreas Cornelius buluştu. Cornelius'un gelişine sert vuruşu üstten auta gitti.

29' Marek Hamsik'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Andreas Cornelius'un vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermedi.

26' Olimpiu Morutan sağ kanatta rakibinden sıyrılıp yerden ceza sahasına doğru pasını çıkarttı. Alexandru Cicaldau bu topa gelişine bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top Uğurcan Çakır'da kaldı.

25' Sol kanattan Anthony Nwakaeme'nin ortasında arka direkte Andreas Cornelius kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

24' İsmail Köybaşı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Andreas Cornelius'un yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

21' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerine gitti.

20' GOOOLL!!! Galatasaray, Emre Kılınç'ın golü ile maçta öne geçti! Edgar Ie'nin hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

12' Marek Hamsik'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

6' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Marek Hamsik'in ceza alanına gönderdiği ortasında Patrick Van Aanholt kafayla topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail (Trondsen) (Denswil), Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Yusuf), Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre (Aytaç), Morutan (Babel), Kerem, Halil