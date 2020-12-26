Trabzonspor Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oluyor. Alanyaspor ve Fenerbahçe ile kıyasıya süren zirve yarışında Aslan, Karadeniz'den 3 puanla dönmek istiyor. Son iki maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcılı Trabzonspor ise evinde, puan kaybetme niyetinde değil. Dev heyecanda kritik pozisyonlar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 15. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Saat 19.00'daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Galatasaray'da Fatih Terim, 5 maçlık cezası nedeniyle derbide takımını yalnız bıraktı. Öte yandan yine Aslan'da gol hattının önemli ismi Diagne de kadroda yok. Fırtına ise hücum hattının önemli ismi Ekuban'ın yokluğunu yaşıyor. Heyecanın yaşandığı maçın kritik pozisyonları ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

TRABZONSPOR- GALATASARAY: 0-0 (CANLI ANLATIM)

11' Trabzonspor büyük gol kaçırdı... Galatasaray'ın top kaybı sonrası Trabzon'da Djaniny karşı karşıya çaprazdan şut çıkardı. Meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.

6- 1 dakika içinde iki ayrı kalede iki fırsat... Oğulcan'ın verdiği pasta Feghouli kaleyi yokladı top dışarı gitti. Sonrasındaki atakta Djaniny'nin şutundan da sonuç çıkmadı.

1- Mücadele Trabzonspor'un vuruşuyla başladı. Oyun taç atışıyla sürüyor.

Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ise ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.

İşte ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Oğulcan

Aslan'da Falcao yedekte bulunuyor