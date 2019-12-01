Trabzonspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oluyor. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yok. Trabzonspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanan maçta Ali Palabıyık düdük çalıyor.

Son iki haftada Alanyaspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek yükselişe geçen Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta kendi sahasında Başakşehir'e yenilen Galatasaray ise deplasmanda rakibini yenerek zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor, 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 22 puan topladı. Galatasaray ise 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3'de mağlubiyet aldı.

Trabzonspor: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı sona erdi)

Stat: Medical Park

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Trabzonspor: ğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Teknik direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Belhanda, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem

Teknik direktör: Fatih Terim