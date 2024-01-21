Trabzonspor - Galatasaray / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında aldığı beraberlik sonrası sarı kırmızılı ekip, bu maçtan 3 puan alarak zirveye yeniden ortak olmak istiyor.

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Trendyol Süper Lig'de 21. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. 6 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, bu serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise zirve yarışında yara almak istemiyor.

Trabzonspor - Galatasaray

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet C., Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Kerem D., Torreira, Barış, Mertens, Kerem A. Zaha.

8 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı 8 karşılaşmayı kaybetmedi. Aslan; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.

2 oyuncu sınırda

Galatasaray’da, Abdülkerim ile Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alan isimler. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 22. haftada RAMS Park’ta oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayacak.

4 eksikle gittiler

Cim Bom’da Oliveira sakatlığı, Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası’nda olması, Angelino da zorunlu satın alma opsiyonuna takıldığı için Trabzon deplasmanında olmayacak.

Bakasetas’ın veda maçı

Panathinaikos ile 2.5 yıllık kontrat için anlaşmaya varan Bakasetas, bugün son kez Papara Park’ta olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Yunan yıldızı 21 kişilik kadroya alması bekleniyor. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan ve son idmanlarda takımla çalışan Bakasetas için kulüpler arasındaki görüşmelerde de son aşamaya gelindi. Trabzonspor’un 1.2 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli kazanması bekleniyor.

Taraftarlar şova hazır

Papara Park’ta bu akşamki derbi dolu tribünler önünde oynanacak. Trabzonlu futbolseverler, karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterirken, kombinelerle birlikte satılan koltuk sayısı 35 bin civarında. Kalan biletlerin de maç saatine kadarn bitmesi bekleniyor. Öte yandan 2 bin kadar Galatasaray taraftarı da misafir takım tribünündeki yerini alacak.