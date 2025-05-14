Trabzonspor - Galatasaray / Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Süper Lig'in 35. haftasında Karadeniz'de kozlarını paylaşan takımlar, bu kez kupa finalinde sahaya çıkıyor.

Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray

13'GOL AZ FARKLA KAÇTI! Ceza sahasının solunda topla bir kez daha buluşan Nwakaeme pasını Zubkov'a verdi. Zubkov'un çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

12'Sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.

5'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yunus Akgün ceza sahasının sağından içeri otaladı. Penaltı noktasından Barış Alper'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

3'Ceza sahasının solunda topla buluşan Yunus'un şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.

Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

DERBİDE HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. Ligde oynana derbiyi sarı-kırmızılılar Abdulkerim ve Morata'nın golleriyle 2-0 kazanırken, kupada da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde üst üste iki Galatasaray mağlubiyetini engellemek isteyen Trabzonspor ise kupayı müzesine götüren taraf olmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında yer almak isteyen Fırtına, Gaziantep'te mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

ASLAN'DAN 5 MAÇTA 13 GOL

Galatasaray, kupada yaptığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Grup aşamasında rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-kırmızılı futbolcular, çeyrek finalde 2, yarı finalde 5 gol attı. Toplamda 13 kez gol sevinci yaşayan Galatasaray, kalesindeki 5 golü ise engelleyemedi.

Attığı gollerle bu sezon Galatasaray'ı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa götüren Victor Osimhen, takım arkadaşları arasında kupanın da en golcü oyuncusu oldu. Nijeryalı yıldız, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak takımının finale yükselmesine katkı verdi. Bu oyuncuyu ikişer golle Yusuf Demir ve Roland Sallai takip etti. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Ahmed Kutucu, Eyüp Aydın ve Alvaro Morata ise birer kez gol sevinci yaşadı.

FIRTINA'DAN 5 MAÇTA 15 GOL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 11 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerde, Banza 3 golle en golcü oyuncu olurken Visca ve Zubkov 2'şer golle bu oyuncuyu takip etti. Lundstram, Mendy, Cham, Batagov, Enis Destan, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Ozan Tufan da birer gol kaydetti.

REKOR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

BORDO-MAVİLİLERDEN 4 SEZONLUK HASRET

Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.

Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

TRABZONSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 140. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray 140. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 189, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 20. MAÇ

Tarihleri boyunca Türkiye Kupası'nda 19 defa karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, 2024-2025 sezonunda 20. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.