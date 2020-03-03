HABER /  TRABZONSPOR
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Türk futbolunun iki devi; Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını ilk olarak Trabzon’da paylaşıyor. İki takım da rövanş için avantaj peşinde. Trabzonspor, taraftarı önünde, ezeli rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantajı yakalamak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son maçına çıkıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve zorlu mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi, Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkıyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, A.Parmak, Ndiaye, Ekuban, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, İsla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, M.Ekici, Muriç

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Covid 19 selamı
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sözleri: Nasip olmadı, olacağı da yok
James Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamaya hazırız
Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah 'Erdoğan' açıklaması: Tehditleri başarısız oldu
Gazprom'dan Bulgaristan'a doğalgaz kıyağı!
Trabzonspor'la Fenerbahçe kupada kapışacak! İşte muhtemel 11'ler
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'a ulaşan göçmenler yakalandı işkence edilerek geri gönderildi
Ağrı'daki terör saldırısında şehit sayısı 2 oldu
Darbeci Hafter'in fırlattığı füzeler iki yolcu uçağını vurdu
Kayseri'de sulama havuzuna giren 17 yaşındaki genç boğularak can verdi
Kahramanmaraş'ta bedenleriyle 'Bahar' yazarak Mehmetçiğe destek verdiler
Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Yorumlar