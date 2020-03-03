Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Türk futbolunun iki devi; Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını ilk olarak Trabzon’da paylaşıyor. İki takım da rövanş için avantaj peşinde. Trabzonspor, taraftarı önünde, ezeli rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantajı yakalamak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son maçına çıkıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve zorlu mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi, Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkıyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, A.Parmak, Ndiaye, Ekuban, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, İsla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, M.Ekici, Muriç