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Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Türk futbolunun iki devi; Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını ilk olarak Trabzon’da paylaşıyor. İki takım da rövanş için avantaj peşinde. Trabzonspor, taraftarı önünde, ezeli rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantajı yakalamak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son maçına çıkıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve zorlu mücadele ATV'den naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Medical Park
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 20:30
Yayın: ATV

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Teknik direktör: Hüseyin Çimşir

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç
Teknik direktör: Ersun Yanal

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