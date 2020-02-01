Trabzonspor Fenerbahçe rekabetinin nedenleri neler?
Trabzonspor ile Fenerbahçe ezeli rekabet tanımına en çok uyan iki büyük camia. Peki bu iki büyük takım arasındaki rekabetin dozunun bu kadar yüksek olmasına neden olan etkenler ne?
Nasıl oldu da İstanbul'un en büyük takımlarından biriyle Anadolunun en büyüğü Trabzonspor arasında bu kadar büyük bir kapışma ortaya çıkabildi?
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan rekabet çoğu zaman her iki ekibin taraftarlarının da katıldığı agresif bir desteğe dönüşüyor.
Fenerbahçe'nin kendi sahasında son yıllardaki üstünlüğü göze çarpsa da Bordo mavili ekibin peş peşe şampiyonluk kazandığı yıllarda da üstün
olan taraf hep Karadeniz ekibiydi.
İşte maziden bu yana dönem dönem rekabetteki başarılı olan taraf değişse de değişmeyen tek bir şey vardı.
Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan bütün maçlar hep en tutkulu maçlardı. Trabzonspor, kendinden sonra Anadolu'dan bir başka şampiyonu; Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ederek sağladı. Trabzon, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilmeyerek Bursaspsor'un şampiyon olmasını sağladı.
Bu sonuç 1996'da Trabzon'da kaybedilen şampiyonluk için adeta alınan bir intikam gibiydi. Yakın tarihe gelindiğindeyse 2010-2011 yılında yaşanan şike süreci ve iki takımın aynı puanı alması zaten hiç dinmeyen gergin atmosferi de ayyuka çıkardı. O gün bugündür ne Trabzonspor hakettiğini düşündüğü kupayı istemeyi bıraktı ne de Fenerbahçe müzesinde olan şampiyonluk
kupasından vazgeçmeyi düşündü.