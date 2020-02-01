Trabzonspor Fenerbahçe rekabetinin nedenleri neler?

Bu sonuç 1996'da Trabzon'da kaybedilen şampiyonluk için adeta alınan bir intikam gibiydi. Yakın tarihe gelindiğindeyse 2010-2011 yılında yaşanan şike süreci ve iki takımın aynı puanı alması zaten hiç dinmeyen gergin atmosferi de ayyuka çıkardı. O gün bugündür ne Trabzonspor hakettiğini düşündüğü kupayı istemeyi bıraktı ne de Fenerbahçe müzesinde olan şampiyonluk

kupasından vazgeçmeyi düşündü.